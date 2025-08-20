Завжди обираєте на ринку найкрасивіше? Чому не треба купувати ідеальні фрукти та овочі

Звісно, не кожен "ідеальний" плід є небезпечним, але обізнаність допоможе зробити правильний вибір

В Україні триває сезон фруктів та овочів. Їх вирощують самостійно, чи купують в магазинах та на ринках, часто обираючи найгарніші на вигляд. Проте це — помилковий підхід.

"Телеграф" розповідає, чому найбільші, найблискучіші плоди без вад — не завжди найкращий вибір. Бездоганний зовнішній вигляд часто може свідчити про приховані загрози.

Надмірно великі розміри, відсутність найменших пошкоджень і яскравий, неприродний колір — усе це може свідчити про надмірне використання хімікатів. Зокрема може йтися про нітрати, пестициди та стимулятори росту.

Нітрати — це солі азотної кислоти, що містяться у добривах, пришвидшують ріст рослин та збільшують врожайність. Однак їх надлишок не засвоюється рослиною і накопичується в плодах. Потрапляючи в організм, нітрати перетворюються на нітрити, які порушують транспортування кисню кров'ю. Особливо небезпечно це для дітей, вагітних, літніх людей.

Краще обирати плоди, що виглядають природньо, хай і не ідеально

Пестициди використовують, щоб захистити урожай від шкідників. При неправильному використанні хімічні речовини можуть осідати на поверхні та проникати всередину плода. Крім того, ідеальна, глянцева шкірка яблука чи груші може бути результатом обробки спеціальним воском.

Які фрукти та овочі краще не купувати

Надмірний розмір: в природі плоди, як правило, мають середній розмір. Незвично великі овочі чи фрукти, можуть бути "перегодовані" хімікатами.

Ідеальний вигляд: плоди, вирощені без зловживання хімією, майже завжди мають дрібні недоліки: невеликі цятки, нерівності, сліди комах. "Ідеальна" поверхня — привід насторожитися.

Неприродний блиск: Деякі фрукти та овочі обробляють воском для тривалого зберігання і привабливого вигляду. Він може містити залишки пестицидів.

Невиразний смак: Ідеальні на вигляд плоди нерідко можуть мати водянистий смак. Через прискорене дозрівання вони просто не встигають набрати достатньо цукру та вітамінів.

