Спровокує зайву вагу, швидку втому і навіть погані оцінки. Не давайте це на перекус вашим школярам

Перекус для школяра має бути поживним, смачним та корисним

Деякі популярні продукти некорисні для дітей. Часто їх дають школярам до школи як перекусу

"Телеграф" розповідає, яких продуктів не має бути у раціоні школяра. Ми виділили п'ять перекусів, які часто дають батьки до школи, але від них краще відмовитися.

Солодкі батончики та шоколадки

Діти люблять їх та залюбки ласують ними на перервах у школі. Проте ці солодощі містять багато цукру, штучних добавок та трансжирів. Вони можуть призвести до різкого стрибка цукру в крові, а потім до швидкої втоми та зниження концентрації уваги. В результаті це може призвести до зниження здатності засвоювати матеріал та погіршення оцінок.

Солодощі краще замінити фруктами

Солодка випічка (булочки, печиво)

Ще один популярний перекус — випічка, є джерелом "швидких" вуглеводів, які не дають тривалого відчуття ситості. Замість корисної енергії дитина отримує порожні калорії.

Солодкі йогурти та молочні десерти

Часто в них міститься багато цукру, штучні ароматизатори та консерванти. Краще обирати натуральний йогурт з ягодами чи фруктами та мінімальною кількістю цукру (а краще взагалі без нього).

Фруктові соки в пакетах

Навіть якщо на упаковці написано "100% сік", вони часто містять багато цукру та мало клітковини. Це, по суті, солодка вода, яка не дає користі.

Чипси, сухарики та солоні горішки

Діти обожнюють все це, але ця продукція містить багато солі, трансжирів, підсилювачів смаку та штучних добавок. Регулярне вживання цих снеків може викликати проблеми зі шлунком та набір зайвої ваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке згущене молоко не можна давати дітям. Для того щоб здешевити виробництво в нього можуть додавати рослинні жири, хімічні ароматизатори, стабілізатори та надмірну кількість цукру.