Ці американські прізвища є у кожному куточку України: перевірте себе та сусіда

Ці прізвища зʼявились не просто так в Україні

Американські прізвища є в Україні. Це може здатися дивним, але дослідження показує, що такі типово англосаксонські прізвища, як Джонсон, Сміт та Вільямс, можна зустріти практично в більшості регіонів нашої країни.

"Телеграф" розповість, скільки таких людей живе в Україні. А також, де їх можна зустріти.

Географія поширення американських прізвищ

За даними порталу Рідні, прізвище Вільямс носять 24 особи по всій Україні. Найбільша концентрація цього прізвища спостерігається в центральній частині країни — у Київській області, а також у східних регіонах, зокрема на Харківщині та Донеччині. Окремі носії цього прізвища проживають у Закарпатській, Чернігівській та південних областях.

Прізвище Вільямс

Прізвище Джонсон менш поширене — його носять 16 осіб в Україні. Цікаво, що географія його розповсюдження дещо інша: найбільші скупчення зафіксовані на заході країни — у Львівській області, на сході — у Харківській та Донецькій областях, а також у південних регіонах, включаючи Одеську область та Крим.

Прізвище Джонсон

Прізвище Сміт виявилося найпоширенішим серед досліджуваних — його носять 62 особи в Україні. Географія його розповсюдження охоплює практично всю територію країни: від північних областей до південного узбережжя. Найбільші концентрації спостерігаються в центральних регіонах — Київській та Полтавській областях, східних — Харківській та Донецькій, а також у південних областях, включаючи Миколаївську та Херсонську. Окремі носії цього прізвища проживають також у Закарпатті та на Луганщині.

Прізвище Сміт

Відомі особистості зі світовою славою

Ці прізвища належать багатьом всесвітньо відомим особистостям:

Джонсон:

Двейн "Скеля" Джонсон — голлівудський актор та колишній реслер

Роберт Джонсон — легендарний блюзовий музикант

Ліндон Б. Джонсон — 36-й президент США (1963-1969)

Сміт:

Вілл Сміт — голлівудський актор ("Люди в чорному", "Я — легенда")

Джейден Сміт — американський актор та репер, син Вілла Сміта

Сем Сміт — американський співак, володар премії "Греммі"

Вільямс:

Робін Вільямс — легендарний американський актор і комік

Серена Вільямс — американська тенісистка, багаторазова переможниця турнірів Великого шлему

Джон Вільямс — американський композитор, автор музики до "Зоряних війн" та "Гаррі Поттера"

Як американські прізвища потрапили в Україну

Присутність таких прізвищ на теренах України може мати кілька пояснень. По-перше, це результат міжнародних шлюбів та міграційних процесів. По-друге, частина цих прізвищ могла з'явитися через натуралізацію іноземців або зміну документів у різні історичні періоди.

Також слід враховувати, що деякі з цих прізвищ могли виникнути незалежно в різних мовних традиціях або бути адаптованими варіантами схожих за звучанням українських чи інших слов'янських прізвищ.

