Струнка, наче стеблинка, тільки ніжки та крильця має: в Україну прилетіла рідкісна комаха (фото)

Марина Бондаренко
Оса. Фото Колаж "Телеграфу"

Вона їсть тільки гусениць

На Дніпропетровщині зафіксували появу рідкісної комахи, яка відіграє важливу роль у збереженні екосистеми. Вона належить до роду ос.

Йдеться про осу аммофілу — природного ворога шкідливих гусениць, що завдають шкоди рослинам і врожаю. Про це написали у публікації "Наше Місто Дніпро" у Facebook.

Що це за комаха

Аммофіли вирізняються витягнутим тілом з вузькою "талією", темним забарвленням із червоними та рудуватими відтінками на черевці. Вони нагадують звичайних ос, але мають більш струнку будову і довгі ніжки, пристосовані для копання ґрунту.

Оса аммофіла
Ці комахи віддають перевагу сонячним місцям із легкою землею, де риють норки для своїх личинок. У гніздо самка приносить паралізованих гусениць, які стають їжею для потомства. Таким чином аммофіли відіграють важливу роль у природному регулюванні чисельності шкідників.

Оса аммофіла
Рідкісними ці оси вважаються через знищення їхніх природних місць існування та скорочення придатних територій для гніздування. Зустріти їх можна переважно в степових і напівпустельних зонах Європи, Азії та Північної Африки. В Україні спостереження аммофіл доволі поодиноке, тож їх поява в Кривому Розі — велика знахідка.

