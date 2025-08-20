Ви точно бачили цей дикий чагарник, але не знали, що він корисний: що то за кущ

Цей кущ повністю "облуплений" ягодами

На українських землях можна зустріти чагарник, який цінується у світі своєю рідкісною особливістю. Вона єдина, хто має кислоту, яка дуже корисна.

Це обліпиха — рослина, що вважається єдиною серед відомих культур, яка містить унікальну омега-7 кислоту. Про це написали в публікації "Моя фотографія" у Facebook.

Який вигляд має обліпиха

Для довідки

Обліпиха зростає на піщаних та кам’янистих ґрунтах, часто біля річок чи озер, а також на схилах. Вона любить багато сонця й добре переносить посуху. Найчастіше чагарники утворюють густі зарості з численними колючими гілками.

Який вигляд має обліпиха

У період дозрівання рослину легко впізнати — яскраво-помаранчеві ягоди густо вкривають гілки, створюючи враження, ніби вони обліплені маленькими сонячними краплями. Саме від цього і походить назва рослини.

Де росте обліпиха

Унікальність обліпихи полягає в її винятковому складі: вона єдина серед відомих дикорослих і культурних рослин має омега-7 кислоту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні росте рідкісна квітка, яка ніколи не згорить. Вона має унікальну ефірну олію.