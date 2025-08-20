Рус

Ви точно бачили цей дикий чагарник, але не знали, що він корисний: що то за кущ

Марина Бондаренко
Яка корисна рослина росте на схилах
Яка корисна рослина росте на схилах. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей кущ повністю "облуплений" ягодами

На українських землях можна зустріти чагарник, який цінується у світі своєю рідкісною особливістю. Вона єдина, хто має кислоту, яка дуже корисна.

Це обліпиха — рослина, що вважається єдиною серед відомих культур, яка містить унікальну омега-7 кислоту. Про це написали в публікації "Моя фотографія" у Facebook.

Обліпиха
Який вигляд має обліпиха

Для довідки

Обліпиха зростає на піщаних та кам’янистих ґрунтах, часто біля річок чи озер, а також на схилах. Вона любить багато сонця й добре переносить посуху. Найчастіше чагарники утворюють густі зарості з численними колючими гілками.

Обліпиха
Який вигляд має обліпиха

У період дозрівання рослину легко впізнати — яскраво-помаранчеві ягоди густо вкривають гілки, створюючи враження, ніби вони обліплені маленькими сонячними краплями. Саме від цього і походить назва рослини.

Обліпиха
Де росте обліпиха

Унікальність обліпихи полягає в її винятковому складі: вона єдина серед відомих дикорослих і культурних рослин має омега-7 кислоту.

#Обліпиха #Рослини #Кущ