Бутерброд, але не з ковбасою: діти навряд чи зараз їстимуть цей десерт з СРСР

Цей кулінарний "шедевр" зараз мало хто готує

Колись у кожній радянській родині був свій маленький кулінарний ритуал – десерт, який готували навіть найменші члени сім’ї, адже він був простим і не потребував багато часу.

Йдеться про простий, але неймовірно улюблений серед дітей бутерброд із печива. Для його приготування потрібні були лише звичайне печиво, вершкове масло або солодке варення, як згадує "Телеграф".

Печиво з маслом

Особливо цікаво, що дітей не хвилювала калорійність цих ласощів. Вони насолоджувалися цим десертом до останньої крихти, ділячись солодким із друзями та братами чи сестрами. Бутерброд із печива могли робити весь час протягом дня, особливо якщо до чаю нічого вдома не було.

Сьогодні такий простий радянський десерт можна назвати справжньою ностальгією. Він нагадує про дитинство і теплі сімейні вечори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в радянські часи цей напій був усюди, але зараз його рідко зустрінеш в магазинах, їдальнях чи дитячих садках. Є ті, які досі готують його вдома, адже їм подобається цей солодкий напій.