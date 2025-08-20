Витягувало аж 4 людини: на гачок попалась риба з гострим носом (відео)

Розмір тіла дорослих осіб може сягати 4 метрів

На початку літа чотирьом рибалкам пощастило зловити гігантську небезпечну рибу, яка має гострий ніс. Скільки вони з нею боролись — невідомо.

Їхньою здобиччю став океанський марлін — величезна риба з довгим і гострим носом, яку зазвичай можна зустріти у тропічних і субтропічних водах Атлантичного та Тихого океанів. Цього красеня можна побачити на відео користувача ТікТок "jordan.f1sh".

Під час риболовлі чоловіки використали спеціальну вудочку, проте цього виявилося замало. Додатково знадобилися два спеціальні гачки: один зачепили за око риби, інший — за хвіст, аби втримати її та витягнути з води.

Для довідки

Океанський марлін вважається однією з найшвидших риб у світі. Його видовжене тіло та характерний довгий ніс допомагають розсікати воду на швидкості понад 80 км/год.

Дорослі особини можуть виростати понад 4 метри завдовжки та важити більше ніж пів тонни. У дикій природі марліни водяться біля узбережжя Америки, Африки, Австралії, а також у Карибському морі.

Який вигляд має марлін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що інший рибалка похвалився своїм 2-метровим уловом, однак він зламав спінінг.