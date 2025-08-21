Неможливо стримати сміх: пес і кіт довели, що обійми важливіші за будь-яку справу (відео)

Домашні улюбленці змінюють плани господарів своєю любов'ю

Любов домашніх улюбленців до свого власника не залежить від породи. Мережу насмішило та розчулило відео, де кіт Фрай та собака Шарлотта заважали українці робити важливу справу по господарству — перебирати картоплю.

Поки жінка сидить над відрами, кіт застрибує їй на руки та притуляється до жінки, собака ж бігає навколо та лащиться. Господиня каже, що робити часу немає — одного треба на ручках потримати, іншу — погладити. "Помічники завжди поруч", — пишуть коментатори.

Шукати компанію свого господаря для тварин — нормальна поведінка, адже вони не розуміють концепцію "роботи". Пси починають грати з м'ячем саме тоді, коли не до цього, а коти лізуть на руки та починають нявкати. Вони не розуміють, що у вас інші плани, а просто хочуть отримати увагу, адже сприймають власника, як вожака зграї.

Зоопсихологи радять в такі моменти встановлювати межі — заохочувати позитивні прояви, наприклад ласку, а якщо спроби привернути увагу стають деструктивними — дряпання, перекидання предметів, не реагувати на тварину. Якщо поведінка сильно вам заважає — тварин можна відволікти іграшками тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про кумедне авто, яке вразило мешканців столиці на одній із доріг. Дорослий чоловік обрав для пересування зовсім незвичний транспорт.