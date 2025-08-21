Не накличте біди: який декор можна вішати тільки у вітальні та передпокої
Цей декор є у кожному домі
У народних традиціях дзеркалам завжди приписували особливу силу. Їх вважали предметами, які можуть не лише прикрашати інтер’єр, а й впливати на долю господарів.
А тому існує низка заборон, де дзеркало категорично не можна вішати, аби не накликати біду. Про ці місця дізнався "Телеграф".
Згідно з прикметами, дзеркало не слід розміщувати:
- навпроти вхідних дверей — воно нібито "виганяє" удачу з дому;
- у спальні навпроти ліжка — може заважати спокійному сну та провокувати сварки;
- навпроти вікна — вважається, що це "викидає" тепло й достаток назовні;
- у темних коридорах чи на сходах — такі місця сприяють накопиченню негативної енергії;
- біля дитячого ліжка — щоб малюк не лякався власного відображення.
Отже, дзеркала, за народними прикметами, краще вішати у вітальні та передпокої збоку від дверей — тоді вони "подвоюють" достаток і гармонію в домі.
