Не їжте цей перець, бо він може нашкодити вам: у чому причина

Не весь перець, вирощений на городі, є безпечним для вживання. Існують випадки, коли овоч може становити загрозу для здоров’я.

Є чотири причини.

Небезпечним стає плід, якщо він уражений цвіллю, гниллю чи має чорні плями всередині. Такий перець може містити токсини, які не знищуються навіть після термічної обробки. Також не рекомендується вживати зелені частини плодів гіркого перцю — у них підвищений вміст алкалоїдів, що викликають подразнення слизової.

Перець, вирощений із надмірним використанням азотних добрив, може накопичувати нітрати. Це особливо стосується перших весняних врожаїв. Ознакою підвищеного вмісту нітратів може бути водяниста структура плоду та гіркуватий присмак.

Ще одна небезпека — перехресне запилення між солодким і гострим сортом. У результаті навіть звичайний солодкий перець може мати пекучий смак, що здатний спричинити подразнення у людей з чутливим шлунком.

Таким чином, шкоду може завдати перець із пошкодженнями, ознаками плісняви, вирощений з надлишком хімічних добрив або отриманий від змішаного запилення.

