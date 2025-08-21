"Де ви були раніше". Українка показала, як купити зошити до школи вдвічі дешевше (відео)

Діти догулюють останні деньки канікул

Навчальний рік почнеться за лічені дні, невдовзі пролунають перші дзвоники й діти сядуть за парти. Зібрати дитину у школу — недешеве "задоволення", проте завжди є можливість зекономити.

У Instagram розповіли, як витратити вдвічі менше при купівлі зошитів. Щобільше, вони продаються вже підписаними для конкретних предметів.

Користувачка з ніком anuta_beauty показала чудовий набір зошитів, який знайшла в мережі маркетів "Аврора". Набір з 10 штук коштує 169 гривень. Зошити у клітинку, вони мають 48 сторінок.

Зошити виглядають яскраво

Зазвичай такі набори коштують майже вдвічі дорожче. У коментарях одна з користувачок написала, що купила такий набір зошитів за 340 гривень.

Ці зошити можна придбати у магазинах мережі, яких багато в містах України, або замовити. Доставка у магазини "Аврора" безкоштовна.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зекономити, збираючи дитину до 1 вересня. Є кілька секретів, що допоможуть витратити менше. По-перше, варто звертати увагу на онлайн-магазини, де ціни часто нижчі, ніж у звичайних торгівельних точках, а деякі сайти навіть пропонують гуртові знижки при покупках на певну суму.