Тут переплітаються романтика й містичні історії: де в Україні знайти Острів кохання (фото)
Тут полюбляють проводити весілля
Острів кохання на Житомирщині вже давно вважають однією з найромантичніших візитівок регіону. Це мальовниче місце, оточене водою та природою, щороку приваблює тисячі туристів, фотографів і мандрівників, які прагнуть побачити справжню казку на власні очі.
"Телеграф" розповідає в деталях про локацію.
Історія
Цей острів має штучне походження — його створили в 1970 році посеред річки Коднянки в селі Старий Солотвин.
Через кілька років, у 80-х, тут звели невеличкий дерев'яний будиночок, відомий як "хатина рибалки та мисливця". Спершу він служив прихистком для любителів риболовлі та полювання, а також використовувався для зберігання трофеїв. Згодом острів з’єднали з берегом вузьким дерев’яним містком, і відтоді сюди можуть потрапити всі охочі.
Сьогодні "Острів кохання" став символом романтики та усамітнення. Мисливська хатина посеред води виглядає напрочуд колоритно й гармонійно: довкола неї ростуть стрункі берези й ялинки, що створюють затишну атмосферу. Тиша цього місця особлива — лише шелест очерету та легкий подих вітру супроводжують гостей. Вода, немов дзеркало, відбиває блакитне небо, додаючи пейзажам магічності.
Попри невеликі розміри, острів став улюбленим місцем для фотосесій. Тут у будь-яку пору року можна зробити вражаючі світлини. Крім того, це місце стало улюбленим для проведення весіль.
Які загадки приховує це місце
Із цим місцем пов'язані й легенди. Місцеві жителі переповідають історію про рибалку, який нібито покінчив із життям через нерозділене кохання, й відтоді його дух оселився в хатині.
Інша легенда розповідає про мавок, що нібито живуть у річці та заманюють людей у глибини.
Прогулянка вузьким містком та атмосфера довкола залишають незабутні враження. Острів кохання в Старому Солотвині — це не просто туристичний об'єкт, а справжнє місце сили, що дарує відчуття гармонії та занурює у світ романтичних історій і легенд.
