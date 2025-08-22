Незвичайні гості попалися на гачок: киянин похизувався уловом (фото)

Ловля цих трьох риб справді зробила день киянину — він був у захваті від успішного улову

Риболовля — це завжди ефект несподіванки, адже ніколи не знаєш, хто саме клюне наступним. Так і цього разу — звичайна ловля в Києві перетворилася на справжнє полювання.

Такий допис опублікував Максим Плічка в Facebook-спільноті "Kyiv_Go_Fishing — Рибалки Києва". Чоловікові вдалося зловити миня річкового, щуку та окуня.

Рибалка похизувався трофейним минем

Рибалка похизувався трофейним минем

Рибалка похизувався трофейною щукою

Рибалка похизувався трофейним окунем Рибалка похизувався трофейним окунем Рибалка похизувався трофейним окунем

Максим Пчілка зізнався, що під час риболовлі на невелику спінінгову приманку вагою до 7 грамів він використав приманку спінер. Саме він чудово вторався зі своїм завданням.

На що рибалив чоловік На що рибалив чоловік На що рибалив чоловік

Спінер у риболовлі — це штучна приманка з обертовою пелюсткою, яка створює вібрації та світлові відблиски у воді, привертаючи увагу хижих риб із великої відстані. Існують різні типи спінерів, серед яких тейл-спінери, що мають важке металеве тіло та пелюстку на задній частині. Завдяки такій конструкції приманка стабільно працює під водою, незалежно від способу проводки: рівномірного підмотування, джигової анімації чи вільного падіння.

"Це була запекла боротьба", — підсумовує своє "полювання" любитель лускатих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що риболовля в Україні залишається популярним хобі. У Тернопільській області рибалка похвалився справжнім трофеєм — великою рибиною вагою близько 12 кг, ймовірно, коропом.