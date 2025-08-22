Незвичайні гості попалися на гачок: киянин похизувався уловом (фото)
Ловля цих трьох риб справді зробила день киянину — він був у захваті від успішного улову
Риболовля — це завжди ефект несподіванки, адже ніколи не знаєш, хто саме клюне наступним. Так і цього разу — звичайна ловля в Києві перетворилася на справжнє полювання.
Такий допис опублікував Максим Плічка в Facebook-спільноті "Kyiv_Go_Fishing — Рибалки Києва". Чоловікові вдалося зловити миня річкового, щуку та окуня.
Максим Пчілка зізнався, що під час риболовлі на невелику спінінгову приманку вагою до 7 грамів він використав приманку спінер. Саме він чудово вторався зі своїм завданням.
Спінер у риболовлі — це штучна приманка з обертовою пелюсткою, яка створює вібрації та світлові відблиски у воді, привертаючи увагу хижих риб із великої відстані. Існують різні типи спінерів, серед яких тейл-спінери, що мають важке металеве тіло та пелюстку на задній частині. Завдяки такій конструкції приманка стабільно працює під водою, незалежно від способу проводки: рівномірного підмотування, джигової анімації чи вільного падіння.
"Це була запекла боротьба", — підсумовує своє "полювання" любитель лускатих.
