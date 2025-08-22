Ці кавуни не можна дітям та вагітним. Оминайте їх десятою дорогою

По розрізаному кавуну одразу видно — чи стиглий, проте мінусів більше

Кавуни — улюблений десерт серпня, у цей час вони солодкі та соковиті, а ціни стають дуже привабливими. Часто в магазинах та на ринках продають кавуни розрізані навпіл, або навіть четвертинки.

Це дуже зручно, адже великі кавуни зазвичай солодші, ніж менші. А купити одразу велетня на 5-10 кг бажаючих небагато. Тому купівля частини здається розумним та практичним рішенням. Проте ця зручність може обернутися неприємностями.

Чому не можна купувати розрізаний кавун

Небезпечні бактерії

Як тільки м'якоть кавуна контактує з повітрям, вона стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій. На поверхні можуть бути мільйони мікроорганізмів, які потрапляють туди з пилом, комахами або з брудного ножа. Те, що частини кавуна загортають у плівку, тільки допомагає бактеріям розмножуватися у вологому та теплому середовищі.

Ніж, яким ріжуть кавун, може бути брудним

Хто знає, що різали до кавуна — а раптом це м'ясо? І навіть якщо й не так, ніж може бути брудним й бактерії з нього лишаться на м'якоті кавуна.

Розрізаний кавун приваблює тим, що ти точно впевнений у його стиглості

Руйнування вітамінів

Коли кавун розрізаний, вітаміни, що він містить, швидко окислюються і руйнуються. Через це він втрачає більшість своїх корисних властивостей.

Кому точно не можна їсти кавуни, куплені частинами

Кавуни, куплені вже розрізаними, краще не споживати дітям, вагітним жінкам, людям похилого віку та з ослабленим імунітетом. Ці категорії більш вразливі до бактеріальних інфекцій та токсинів.

