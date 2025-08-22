Живе лише місяць: в одному регіоні України побачили ефектного рожевого метелика (фото)

Цю комаху наче хтось розмалював

На території України час від часу можна зустріти рідкісних комах, які зазвичай мешкають у глибині лісів чи луків і рідко з’являються поблизу людей. Одним із таких став винний бражник.

Цього ефектного нічного метелика із яскравим рожевим забарвленням побачили в Умані на Черкащині. Користувачка Facebook розповіла, що знайшла метелика знесиленим у себе на подвір’ї, намагалась йому допомогти, але врятувати красеня не вдалося — він помер.

Який колір тіла комахи

Що це за комаха

Розмах крил бражника винного становить 50–70 мм. Передні крила та тіло мають оливково-рожевий колір, а задні крила — рожеві з темною (чорнуватою) основою. Комаха має великі очі, котрі дозволяють їй добре орієнтуватись у сутінках, тому бражник є нічним метеликом.

Який вигляд має бражник винний

Ця комаха широко поширена у Палеарктиці — від Європи, Уралу, через Туреччину, Іран, Середню Азію, Казахстан, аж до Сибіру, Далекого Сходу, Китаю, Кореї та Японії.

Де живе бражник винний

Гусениці бражника винного харчуються переважно іван-чаєм та листям винограду. В той час як сама комаха живиться нектаром будь-яких квітів у сутінки за допомогою довгого хоботка. Ця істота живе близько 30-40 днів.

Чим живиться гусениця бражника винного

