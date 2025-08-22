Рідкісну лісову красуню помітили біля Чорнобильської АЕС: вона схожа на дзвіночок (фото)

Ліси Чорнобиля приховують унікальну квітку

В Україні є багато унікальних рослин. Однією з таких є рідкісна квітка, яка росте у Чорнобильському біосферному заповіднику.

Цією рослиною є лілія лісова, яка зустрічається в природі вкрай рідко. Про знахідку повідомила користувачка Facebook.

Який вигляд має лісова лілія

Що це за квітка

Ця рослина є рідкісним представником флори, занесеним до Червоної книги України. Лілія лісова віддає перевагу затіненим, вологим місцям лісів з родючим ґрунтом, часто росте в широколистяних і змішаних лісах, на узліссях і галявинах у Європі, Північній і Східній Азії.

Цвіте лілія лісова в червні-липні. Квітка має елегантні білі або ніжно-рожеві пелюстки, інколи з ледь помітними пурпуровими плямами, що вигнуті назад, створюючи характерну форму "дзвіночка". Бутон же має ніжно-фіолетовий відтінок. Стебло високе, міцне, з темно-зеленим довгастим листям.

Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Такою ж унікальною квіткою виявилась і сон-трава, яка мала рідкісний колір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви точно бачили цей дикий чагарник, але не знали, що він дуже корисний. Ми пояснили, де він росте і який вигляд має.