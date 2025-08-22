"Черепаха-охоронець" на дні та духи шахтарів: чим може зацікавити мальовничий Черепашинецький кар’єр

Тут можна поплавати в чистій воді, влаштовувати пікніки на природі чи навіть залишитися з наметами на кілька днів

На Вінниччині є місце, яке вражає своєю красою та атмосферою — Черепашинецький кар’єр. Колишній промисловий об’єкт перетворився на справжню природну перлину з кришталево чистою водою та мальовничими краєвидами, що приваблюють тисячі туристів.

Про це йдеться в матеріалі "Відпочинок на всі 100". Черепашинецький кар’єр розташований у селі Черепашинці, приблизно за 25 кілометрів від Вінниці.

Цікаво, що на Google-мапі ця локація підписана як "Українські Мальдіви".

Історія

Це штучне озеро утворилося після припинення видобутку граніту в радянські часи. Із часом водойма заповнилася прозорою водою з легким блакитним відтінком, а навколо неї виросли хвойні ліси та постали високі скелясті береги, які створюють унікальні для України пейзажі. Видимість у воді сягає 2-5 метрів, що робить її особливо привабливою для купання та занурення.

Черепашинецький кар’єр

"Українські мальдіви" сьогодні — від буденності до містики

Сьогодні кар’єр — популярне місце відпочинку для жителів Вінниці та гостей регіону. Тут можна поплавати в прохолодній чистій воді, влаштовувати пікніки на природі чи навіть залишитися з наметами на кілька днів. Поблизу облаштовані альтанки, місця для кемпінгу, працюють невеликі кафе та магазини. Також поруч є ставок для риболовлі, що додає різноманітності відпочинку.

Окремої уваги заслуговують легенди та перекази, які оточують це місце. Місцеві розповідають про "черепаху-охоронця", що нібито живе на дні озера, а також про таємничі вогники, які з’являються над водою у тихі ночі й пов’язуються з духами шахтарів. За переказами, під водою залишилися затоплені шахти, а дзвін старої церкви, що колись опинився у воді, інколи можна "почути" у тиші. Існує й віра в цілющі властивості озера: купання на світанку тут вважають корисним для здоров’я та душевного балансу.

Де знайти Черепашинецький кар’єр

Дістатися до Черепашинецького кар’єра нескладно. З Вінниці сюди курсують автобуси у напрямку села Черепашинці (зокрема рейс "Вінниця-Голубівка №1141"), а поїздка займає близько години. Автомобілем дорога проходить трасою Н02 у напрямку Бердичева. По маршруту розташовані вказівники, які допомагають легко знайти в’їзд до озера.

Черепашинецький кар’єр сьогодні — це більше, ніж просто мальовниче озеро. Це місце, де історія промислового минулого поєдналася з природною красою, а легенди додають йому особливого колориту. Саме тому кар’єр став одним із найбільш привабливих туристичних куточків Вінниччини.

