Зможете купити 5 предметів за ціною одного: як можна зекономити на портфелі

Батьки школярів завжди шукають способи заощадити при підготовці до нового навчального року. Один з ефективних способів — купівля готових шкільних наборів, які включають кілька потрібних речей одразу.

Наприклад, на популярному маркетплейсі Rozetka зараз пропонують набір, до якого входять портфель, пенал, шопер, маленька сумочка та мішечок всього за 579 гривень.

Для порівняння, якщо купувати тільки один рюкзак, ціна майже така сама — 578 гривень. Виходить, що за одну і ту саму ціну батьки можуть отримати цілий комплект, який покриває всі потреби школяра: пенал для ручок і олівців, шопер для спортивної форми та маленьку сумочку для особистих речей.

Така стратегія дозволяє отримати декілька предметів за ціною одного, економлячи час, шукаючи кожну річ окремо, і гроші. Крім того, готові набори часто мають один і той же дизайн, що робить їх зручними для дітей.

