Росіяни ніколи не здогадаються. Як можна дотепно назвати крінжову людину українською
-
-
Є з десяток синонімів
Наразі є чимало нових слів та сленгів, які мають відповідники в українській мові. До прикладу, слово "крінжовий".
Про це йдеться на порталі "Словотвір". Зауважимо, що "крінж" — це слово, що описує почуття дискомфорту, сорому, ніяковості або відрази, яке виникає через чиїсь безглузді, недоречні чи неприємні дії, чи слова.
"Крінжовими" можуть бути не тільки люди, а й ситуації, книги, фільми чи анекдоти. Однак не обов'язково використовувати у житті сленгове запозичене слово, адже є кілька влучних синонімів.
Синоніми до "крінжовий"
- стидкий;
- хударний — від "хударно" — ніяково, соромно;
- стидобний;
- зані́яковний;
- стидугі́дний;
- недолугий;
- оскомний;
- несусвітенний — той, хто вражає своєю безглуздістю; позбавлений здорового розуму, розсудливості;
- короблячий;
- сороміцький;
- відбитий;
- нияковий;
- торіпкий;
- щулячий;
- лайнивий;
- кочерижачий.
Зауважимо, що казати українською "крінжовий" правильно і це слово можна вживати в побуті, однак можна використати і більш етнічні відповідники. Кілька з них точно здивують ваших знайомих та близьких.
