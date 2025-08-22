Рус

Росіяни ніколи не здогадаються. Як можна дотепно назвати крінжову людину українською

Тетяна Крутякова
22 серпня 2025
Як українською назвати крінжову людину. Фото Колаж "Телеграфу"

Є з десяток синонімів

Наразі є чимало нових слів та сленгів, які мають відповідники в українській мові. До прикладу, слово "крінжовий".

Про це йдеться на порталі "Словотвір". Зауважимо, що "крінж" — це слово, що описує почуття дискомфорту, сорому, ніяковості або відрази, яке виникає через чиїсь безглузді, недоречні чи неприємні дії, чи слова.

"Крінжовими" можуть бути не тільки люди, а й ситуації, книги, фільми чи анекдоти. Однак не обов'язково використовувати у житті сленгове запозичене слово, адже є кілька влучних синонімів.

Синоніми до "крінжовий"

  • стидкий;
  • хударний — від "хударно" — ніяково, соромно;
  • стидобний;
  • зані́яковний;
  • стидугі́дний;
  • недолугий;
  • оскомний;
  • несусвітенний — той, хто вражає своєю безглуздістю; позбавлений здорового розуму, розсудливості;
  • короблячий;
  • сороміцький;
  • відбитий;
  • нияковий;
  • торіпкий;
  • щулячий;
  • лайнивий;
  • кочерижачий.

Зауважимо, що казати українською "крінжовий" правильно і це слово можна вживати в побуті, однак можна використати і більш етнічні відповідники. Кілька з них точно здивують ваших знайомих та близьких.

