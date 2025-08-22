Росіяни ніколи не здогадаються. Як можна дотепно назвати крінжову людину українською

Є з десяток синонімів

Наразі є чимало нових слів та сленгів, які мають відповідники в українській мові. До прикладу, слово "крінжовий".

Про це йдеться на порталі "Словотвір". Зауважимо, що "крінж" — це слово, що описує почуття дискомфорту, сорому, ніяковості або відрази, яке виникає через чиїсь безглузді, недоречні чи неприємні дії, чи слова.

"Крінжовими" можуть бути не тільки люди, а й ситуації, книги, фільми чи анекдоти. Однак не обов'язково використовувати у житті сленгове запозичене слово, адже є кілька влучних синонімів.

Синоніми до "крінжовий"

стидкий;

хударний — від "хударно" — ніяково, соромно;

стидобний;

зані́яковний;

стидугі́дний;

недолугий;

оскомний;

несусвітенний — той, хто вражає своєю безглуздістю; позбавлений здорового розуму, розсудливості;

короблячий;

сороміцький;

відбитий;

нияковий;

торіпкий;

щулячий;

лайнивий;

кочерижачий.

Зауважимо, що казати українською "крінжовий" правильно і це слово можна вживати в побуті, однак можна використати і більш етнічні відповідники. Кілька з них точно здивують ваших знайомих та близьких.

