"Тільки конденсат неприємний": смішний "лайфхак", як замінити кондиціонер, віруситься в мережі (відео)

Ця ідея не залишила без усмішки жодного користувача

Спека влітку змушує людей шукати найоригінальніші способи охолодитися. Іноді ці методи стають справжніми вірусними сенсаціями в соцмережах.

Одним із таких креативних "лайфхаків" поділився користувач у TikTok. На ньому чоловік лежить у ліжку й прагне врятуватися від спеки, адже кондиціонера в кімнаті немає.

Курйозним виявився момент, як над його головою підвішена курка, яка махає крилами, створюючи потік повітря. Рухи птахи нагадують маленький "живий вентилятор", що змушує глядачів усміхатися й дивуватися водночас.

Коментарі під відео рясніють веселими та різними реакціями. Користувачі зазначають креативність і курйозність ситуації:

"Ще може маску накласти на обличчя"

"Тільки конденсат неприємний капає"

"На 2 години акумулятора вистачає — потім зависає"

"Я в себе повішу 20 штук своїх"

"Я у мами інженер"

Водночас деякі глядачі хвилюються про курку: "Бідна курка", "Шкода тварину", а інші додають трохи гумору: "А якщо серне?".

Цей короткий, але неймовірно смішний ролик показав, що навіть у буденних проблемах можна знайти креативне рішення. Від спекотного літа до несподіваного курячого "вентилятора" — іноді саме такі моменти здатні підняти настрій мільйонам людей у мережі.

