Ця річ може бути як домашнім оберегом, так і джерелом проблем: її треба правильно зберігати

Ця дрібниця може принести біду

В українській традиції звичайні речі часто мають особливе значення. Серед них є віник, який у багатьох поколіннях вважався не лише знаряддям для прибирання, а й символом родинного достатку та оберегом дому.

Саме тому існують певні прикмети, як правильно його зберігати, аби уникнути негараздів. Про них дізнався "Телеграф".

Зокрема, господарям радять ніколи не ставити віник догори прутиками, адже це "вимітає" достаток і щастя з оселі. Не менш небезпечним вважається зберігати його біля порога чи посередині кімнати, бо так перекривається добробут і виникають сварки.

Віник

Окрім того, не можна тримати вдома старий чи поламаний віник, класти його на стіл або ліжко, а також давати в руки чужим людям — разом із ним можна "винести" і домашню удачу.

Тож за традицією віник ставлять у затишному куточку, ближче до кухні чи комори, щетиною вниз — щоб "притягувати" достаток і зберігати гармонію в родині.

