Українця шокували ціни на овочі цього літа. Він показав смішне відео

Вартість продуктів, зокрема й дарів землі, невпинно зростає

Овочі в Україні цього року недешеві навіть у розпал сезону. Українець опублікував смішне відео на цю тему.

Користувач з ніком black.album8 опублікував у TikTok відео з двох частин. Перша — як він вперше за пів року зайшов у супермаркет та був шокований цінами на овочі. На другій частині відео (я на другий день) хлопець розповідає, чому важливо займатися агробізнесом.

По-перше, агробізнес кормить людей. По-друге, це — великі зв'язки, великі доходи, — каже хлопець

Ціни на овочі в Україні цього літа дійсно кусаються

Навіть сезонні овочі, які вирощуються в Україні, цього літа досить дорогі. Особливо в супермаркетах, на ринку можна купити дешевше.

У популярній мережі супермаркетів "Сільпо" помідори продають за ціною від 6.00 за 100 грамів (60 гривень кг), це сливки. Запаковані по 250 та 300 грамів томати різних сортів виходять ще дорожче. Втім на ринку можна купити помідори за ціною від 25 гривень за кіло.

Огірки також не радують ціною. Найдешевша пропозиція у "Сільпо" — 29.90 за 100 грамів, огірок "Родничок". На ринках огірки коштують 35-40 гривень. "Покручені" чи дуже великі — дешевше.

