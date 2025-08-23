"Знущайло", "обузник" і не тільки: як можна красиво обізвати аб'юзера українською

Українці у своїх дискусіях обговорюють навіть гумористичні варіанти

В українській мові немає одного універсального слова, яке повністю передавало б значення англійського терміну "аб'юзер", що описує людину, яка систематично завдає психологічної, емоційної або фізичної шкоди іншій. У різних контекстах під аб'юзом розуміють насильство, цькування, маніпуляції чи контроль.

На сайті "Словотвір" запропонували безліч варіантів даному визначенню. Одним із найпоширеніших і зрозумілих еквівалентів є "насильник", яке використовують у публічних матеріалах та психологічних консультаціях.

Деякі користувачі пропонують більш специфічні слова, наприклад, "ґвалтівник", якщо йдеться про сексуальне насильство. Або "знущайло", "знущальник", коли акцент робиться на психологічному чи емоційному тиску.

Інші варіанти включають "цькувальник" або "цькувач", що підкреслює систематичне переслідування та приниження людини, що часто можна зустріти серед молоді й дітей. Для більш формального або художнього вживання можна застосовувати терміни "обузник", "підгнітник", "підгнобник".

Також зустрічаються неологізми або креативні переклади, наприклад, "упровинювач" або "спровинювач", що вказують на перекладання провини на жертву. Деякі експерти пропонують термін "нахра́пник" для опису агресивної поведінки, а також "деспот" для осіб, які встановлюють тотальний контроль над іншими.

Цікаво, що українці обговорюють навіть гумористичні варіанти, наприклад, "мучитель" або "спровинювач", щоб відобразити емоційний аспект аб'юзу, водночас не втрачаючи серйозності проблеми.

Як бачимо, українська мова пропонує кілька варіантів перекладу слова "аб'юзер", і вибір конкретного терміна залежить від контексту.

