Витяжка з сюрпризом. У мережі показали абсурдну технологію в квартирі (відео)

Правильна робота витяжки важлива для кухні

Ремонт у квартирі – непросте заняття, особливо коли справа стосується відносно важких механізмів, які сильно впливають на якість життя в помешканні. Це стосується й, наприклад, кухонної витяжки, яка має позбавляти кімнату зайвих запахів від приготування їжі.

Втім, не всім дуже щастить з умілими працівниками. Так, лікар-стоматолог Мар’ян Кузьма поділився кадрами з власною витяжкою.

Беручи участь в популярному в соціальних мережах тренді, він ставить питання своїй витяжці: "Чому витяжка не працює?", "Чому в спальні ми відчуваємо, коли сусіди смажать котлети?", "Чому вона гудить на повну потужність, а запах нікуди не зникає?". Відповідь на все: "Я не знаю".

Проте, насправді проста розв’язка цих "загадок" полягає в тому, що повітропровід, який відповідає за видалення парів, димів та запахів, відсутній. До витяжки, ймовірно, для живлення, підключений лише електричний провід.

Користувачі в коментарях вказали, що існують рециркуляційні витяжки, принцип роботи котрих полягає в використанні вугільних фільтрів для очищення повітря, яке повертається в приміщення. Тобто, для роботи такого приладу не потрібне підключення до вентиляційного каналу.

Коментар про рециркляційні витяжки

Знайшлися в коментарях й більш кумедні версії, в яких люди припускають, що це витяжка з новітньою технологією роботи: "вай-фай витяжка", витяжка прихованого монтажу або, як зазвичай в мережі описують неймовірно безглузді винаходи, які якимось чином все-таки виконують свої функції: "технолоджія!".

Жарти про витяжку

