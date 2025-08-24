Перші бізнес-ланчі та винайдення легендарної котлети: що їли в Києві на початку 20 століття (фото)

Заможні і не дуже кияни та гості столиці ласували італійською, французькою кухнями, а також пили гарну каву

За десятиліття до відкриття першого київського стадіону, столиця вже жила на європейський лад. На Хрещатику та Думській площі відкривались кав'ярні та ресторани де можна було скуштувати стерлядь, чорну ікру, фісташкове морозиво та ананаси. Їх, до слова, вирощували поруч — у теплицях Білої Церкви, де ще у кінці 19 століття до столу графині Олександри Браницької подавали не менше 15 видів фруктів та ягід.

Меню ресторанів в Києві було різноманітним та вишуканим. Серед російської та французької кухні, були заклади з польською, грецькою, єврейською. Саме тоді, на початку 1900-х, у Києві з’явився рецепт легендарної котлети по-київськи. У 1937 про цю страву писали в газеті в Чикаго.

Популярні були кав'ярні. Науковець Володимир Вернадський у щоденнику писав, що на Харківському вокзалі в "паштетній" зміг перекусити кавою, сиром, олією та хлібом.

Каву пили і в буфетах вокзалів, і в елітних кав’ярнях. Найпопулярнішою стала "Семадені" на Хрещатику, де до кави подавали фірмові тістечка, мигдалеве драже, шоколадні таблетки, каштани у сиропі, американські ананаси, різні сорти шоколаду з альпійським молоком, ексклюзивні м'ятні льодяники з травами тощо. Тут часто можна було зустріти Миколу Лисенка з ананасами у вершках або Костянтина Паустовського з фісташковим морозивом.

Реклама "Семадені" 1913 року

Можна було скуштувати торти з морозива, каву та ще рідкісний на той час кефір. Для урочистостей замовляли багатоярусні торти вигадливих форм із розкішним оздобленням, солодкі кошики з квітами, а також піраміди й букети, складені з цукерок.

"Семадені" на Хрещатику

Трохи демократичніший "Франсуа" на Фундуклеївській, 17 пригощав гарячими пончиками, фаворками (смажене печиво у вигляді метеликів) та марон гляссе (каштани в цукровому сиропі), фруктами в цукрі та гарною кавою.

Кондитерська "Франсуа" на Фундуклеївській

Тодішні ресторани мали мати додаткову опцію, окрім їжі. Десь це була свіжа преса, десь — більярд, а кафешантанах — музика. Кафе із живим співом були популярні та одними із перших ввели прообраз бізнес-ланчів. У кафешантан "Шато ле Флер" можна було придбати місячний абонемент на обід з 3, 4, або 5 страв. Цим користувались купці та чиновники, що працювали поруч.

