Від тропічної пташки не відрізниш. Рідкісна комаха з хоботком здивувала мережу (відео)

Ірина Мазуренко
Бражник. Фото Колаж "Телеграфу"

Від колібрі не відрізниш

На Київщині жителі зняли на відео незвичайного метелика, який дуже схожий на тропічну пташку колібрі. Створіння зависає у повітрі біля квітки та збирає нектар довгим хоботком, точно як справжня колібрі.

Відео опублікували в соцмережі TikTok. Завдяки сповільненій зйомці видно, як розкриває свій хоботок і збирає нектар. Ролик опублікував Олександр Іванов, який захоплюється природою.

Що це за метелик, який так схожий на колібрі

Незвичайне створіння належить до родини бражникових метеликів. Це язикан звичайний – метелик з родини бражникових, який подібно до колібрі живиться нектаром, зависаючи біля квітів. Народні назви цього метелика: "північний колібрі" або "метелик колібрі".

Він справді вражає схожістю з тропічною пташкою – зависає у повітрі, швидко махає крилами і витягує нектар довгим хоботком. Бражникові – це родина великих або середнього розміру метеликів з товстим, сильним тілом. Їхній хоботок часто довший за тіло, що дозволяє їм збирати нектар з глибоких квітів.

Таке зависання у повітрі є можливим завдяки унікальній особливості будови тіла. Ці метелики – найшвидші. Вони можуть розвивати значну швидкість під час польоту.

Нагадаємо, раніше в Україні помітили іншого незвичайного метелика. "Телеграф" розповідав, що це махаон — великий денний метелик із розмахом крил до 8–10 сантиметрів.

