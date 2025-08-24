Від тропічної пташки не відрізниш. Рідкісна комаха з хоботком здивувала мережу (відео)

Від колібрі не відрізниш

На Київщині жителі зняли на відео незвичайного метелика, який дуже схожий на тропічну пташку колібрі. Створіння зависає у повітрі біля квітки та збирає нектар довгим хоботком, точно як справжня колібрі.

Відео опублікували в соцмережі TikTok. Завдяки сповільненій зйомці видно, як розкриває свій хоботок і збирає нектар. Ролик опублікував Олександр Іванов, який захоплюється природою.

Що це за метелик, який так схожий на колібрі

Незвичайне створіння належить до родини бражникових метеликів. Це язикан звичайний – метелик з родини бражникових, який подібно до колібрі живиться нектаром, зависаючи біля квітів. Народні назви цього метелика: "північний колібрі" або "метелик колібрі".

Він справді вражає схожістю з тропічною пташкою – зависає у повітрі, швидко махає крилами і витягує нектар довгим хоботком. Бражникові – це родина великих або середнього розміру метеликів з товстим, сильним тілом. Їхній хоботок часто довший за тіло, що дозволяє їм збирати нектар з глибоких квітів.

Таке зависання у повітрі є можливим завдяки унікальній особливості будови тіла. Ці метелики – найшвидші. Вони можуть розвивати значну швидкість під час польоту.

Нагадаємо, раніше в Україні помітили іншого незвичайного метелика. "Телеграф" розповідав, що це махаон — великий денний метелик із розмахом крил до 8–10 сантиметрів.