Точно не солодкі булочки чи бутерброди: з чого раніше робили перекушування

Деякі страви важко назвати десертами

Перекуси, які зазвичай готували в радянські часи, наразі мало хто їстиме, адже не всім подобається поєднання. Дехто обере, наприклад, якийсь фрукт, аніж хліб з маслом і сіллю, моркву з цукром чи полуницю зі сметаною.

В ті часи не дивились на користь страв, а намагались просто насититись, адже не у всіх була вдома ковбаса чи свіжі фрукти. Про деякі перекуси нагадає "Телеграф".

Іноді між обідом та вечерею господині готували моркву з цукром. Її просто натирали на тертці, як для моркви по-корейськи, трохи м'яли, щоб вона пустила сік, і присипали цукром. Якщо морква була не дуже солодкою, цукру додавали більше.

Морква з цукром

Ще одним популярним перекусом була сметана з цукром і ягодами. Найсмачнішою ця комбінація була з полуницею або суницею. Ягоди розчавлювали виделкою, додавали трохи не кислої сметани чи вершків і присипали цукром – виходило щось на кшталт домашнього йогурту.

Полуниця зі сметаною

Крім того, багато хто робив так: огірки розрізав навпіл, робив надрізи та присипав сіллю.

Огірки зі сіллю

