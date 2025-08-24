Сьогодні їх не почуєш в Україні: забуті імена, якими дітей називали ще у XIX столітті

В наш час вони звучать дивно

Імена – це не тільки особистий знак людини, але й відображення традицій, віри й соціального статусу. Сьогодні в Україні часто зустрінеш Софію, Артема чи Анастасію, але у XIX столітті вибір імен звучав інакше і значно багатше на архаїчні варіанти.

"Телеграф" зібрав імена, які нерідко вживалися в Україні півтора століття тому, а зараз деякі з них можна зустріти лише у старих метричних книгах чи в спогадах етнографів.

Гликерія

Ім’я має грецьке походження і перекладається як "солодка", "приємна". У XIX столітті його часто давали дівчатам у селянських родинах, орієнтуючись на церковний календар. Сьогодні воно майже зникло, хоча колись було символом лагідності й жіночності.

Домна

Походить від латинського слова domina — "господиня". У XIX столітті це ім’я зустрічалося у сільських громадах Правобережної України. Його носили жінки, яких поважали за хазяйновитість та міцний характер. Зараз воно лишилося радше як архаїчна згадка.

Мокрина

Це ім’я походить від грецького слова makarios — "блаженний". У народі ж воно сприймалося як "мокра", і часто асоціювалося з природою, дощем, водою. На Поділлі та Волині у XIX столітті Мокрина була досить поширеним ім’ям, але сьогодні воно практично зникло.

Текля (Фекла)

Походить від грецького імені Theokleia — "славна Богом". Це ім’я було відоме завдяки святій Теклі, першій жінці-мучениці християнства. В українських селах Текля або Фекла траплялася дуже часто — і серед православних, і серед греко-католиків. Сьогодні воно звучить архаїчно, але ще впізнаване.

Февронія

Грецьке походження — від слова phronesis, що означає "розум", "мудрість". В Україні ім’я було відоме завдяки православним святим. Його давали дівчатам, сподіваючись на їхню розважливість і доброчесність. У XIX столітті Февронія ще зустрічалася в селянських родинах, нині ж — майже забуте.

Харітина

Походить від грецького слова charis — "милість", "доброта". У селах Центральної та Східної України у XIX столітті це ім’я давали дівчатам, яких хотіли наділити лагідною вдачею. Сьогодні Харітина зустрічається хіба що у старих документах чи в історичній літературі.

Лавр

Чоловіче ім’я, пов’язане зі словом "лавр" — деревом, яке у давнину символізувало перемогу та славу. У XIX столітті на Поділлі та Полтавщині Лавро був не рідкістю, хоч сьогодні воно звучить дуже незвично.

Неждан

Народне ім’я, яке батьки давали дитині, народження якої не чекали. Часто його сприймали як захисне: вважалося, що "некрасиве" або "дивне" ім’я може вберегти дитину від злих сил. У метричних книгах XIX століття такі випадки фіксувалися доволі часто.

Прокіп (Прокопій)

Походить від грецького імені Prokopios, що означає "той, хто прогресує, рухається вперед". В Україні воно стало популярним завдяки святому Прокопію. У XIX столітті це було поширене ім’я серед селян, але сьогодні його практично не використовують.

Сава (Саватій)

Грецьке походження, значення — "спокійний", "тихий". В Україні ім’я здобуло поширення завдяки преподобному Саватію Соловецькому. У селах Правобережжя воно траплялося у XIX столітті, нині ж майже забуте.

Сила (Силуян)

Ім’я звучить дуже промовисто й походить від грецького Silas. У народі воно асоціювалося з мужністю й витривалістю. У XIX столітті його ще можна було зустріти серед хлопців-селян, але до XX століття воно майже зникло.

Фотій

Походить від грецького слова phos — "світло". В Україні це ім’я давали дітям у честь святого Фотія Константинопольського. У XIX столітті його можна було почути в різних регіонах, особливо серед побожних родин. Сьогодні воно залишилося лише в історичних документах.

Ці імена звучать для нас незвично, але саме вони були частиною повсякденного життя українців ще якихось півтора-два століття тому. І, можливо, колись хтось знову наважиться їх відродити.

