Викиньте кавуни, якщо побачите на них це: як розрізнити зіпсовану ягоду

Краще все ретельно перевірити

Сезон кавунів у розпалі, але не всі плоди з городу підходять для вживання. Деякі ознаки вкажуть, що кавун втратив свіжість або став небезпечним для здоров’я.

Про це детальніше розповість "Телеграф". Є чотири причини через які не варто збирати кавуни на городі.

1. Потріскана шкірка. Тріщини свідчать про порушення цілісності плоду. У такі місця швидко потрапляють бруд та мікроби, що робить кавун непридатним для їжі.

2. Забруднена поверхня. Якщо шкірка вкрита шаром ґрунту або гнилизни, плід міг довго лежати на землі у вологому середовищі. Це підвищує ризик псування.

3. Перестиглі кавуни. Такі плоди мають водянисту структуру та можуть втратити смак і користь. Вони часто розтріскуються та швидше псуються.

4. Пошкоджені або підгнилі ділянки. Навіть невеликі плями гнилі означають, що процес псування вже почався.

Збирання або купівля таких плодів не принесе користі: вони швидко втрачають свіжість, можуть містити шкідливі бактерії та мають низьку харчову цінність. Краще обирати кавуни з рівною, чистою, неушкодженою шкіркою та характерним дзвінким звуком при легкому постукуванні.

