Чим небезпечні "здорові" батончики з супермаркету та як обрати правильний (відео)

Як обрати протеїновий батончик і не купити цукерку під виглядом корисного продукту

Цьогоріч ціни на фрукти та овочі в супермаркетах можуть неприємно шокувати. Тож все частіше українці, а особливо ті, хто займається спортом, звертають увагу на протеїнові та енергетичні продукти, наприклад "здорові" батончики, які в яскравих обгортках можна знайти на полицях ледь не кожного магазину.

Але з ними варто бути обачними. Частина "корисних" батончиків покликана дати більше енергії. Це свого роду цукерка у фітнес-обгортці, вони містять багато цукрів та часто — пальмову олію. Насичення такі не дають. Не читаючи склад їх легко можна сплутати із протеїновими батончиками.

У протеїнових важливим компонентом є білок та клітковина. Там також можуть бути горіхи, какао-масло тощо, тож не варто вважати їх просто дієтичною заміною солодощам. Протеїнові батончики вживають зазвичай через деякий час після тренування, не більше 1-2 за день.

На що звернути увагу при виборі протеїнового батончика

Протеїнові батончики не мають містити пальмової олії чи цукрових спиртів (еритритол або ксиліт). Останні менш калорійні, ніж цукор, і не викликають різких стрибків глюкози. Але мають і певні недоліки. Такі підсолоджувачі перетравлюються повільно та можуть викликати здуття, біль у животі чи навіть підвищувати ризик серцево-судинних проблем.

Важливо розуміти, що в протеїновому батончику може міститись до 400 калорій, тож це частина денного раціону, а не перекус. Як стверджують дистриб'ютори спортивного харчування, важливо, щоб у протеїновому батончику основою був білок — понад 30 г на 100 г продукту, а от цукру має бути менше ніж 2 грами.

