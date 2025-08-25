В одному регіоні України цвіте рідкісна квітка: вона чимось нагадує звичайний мак (фото)

Квіти цієї рослини мають яскраво-жовтий колір

На Одещині ботаніки зафіксували цвітіння рідкісної рослини, занесеної до Червоної книги України. Здалеку чимось нагадує мак.

Йдеться про мачок жовтий — надзвичайно красиву квітку з яскраво-жовтими пелюстками, яка вважається вразливим видом і перебуває під охороною держави, як повідомили у публікації "Одеське життя" на Facebook.

Що це за квітка

Мачок жовтий

Ця рослина з родини макових зазвичай сягає 20–50 см заввишки, інколи може виростати й до метра. Має довгий корінь до 40 сантиметрів і вирізняється насиченим золотистим цвітом. Особливість мачка – жовтий молочний сік, яким пронизані всі частини рослини.

У дикій природі мачок жовтий найчастіше зустрічається на узбережжі морів та лиманів – на піщаних пересипах і кам’янистих берегах. У Тузлівських лиманах він росте лише на кількох ділянках.

Водночас небезпеки для людей чи тварин мачок не становить. Проте збирати його суворо заборонено, адже квітка занесена до Червоної книги.

