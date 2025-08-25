Рус

Від тернових хащ до "файного міста". Як Тернопіль отримав свою назву

Тетяна Крутякова
Перша писемна згадка про це місто була у 1540 році

Чимало українських міст мають унікальні та цікаві назви. До прикладу, місто Тернопіль, яке розташоване на заході України.

"Телеграф" розповість, яку таємницю ховає в собі назва Тернополя і з чим вона пов'язана. Зауважимо, що перша писемна згадка про це місто була у 1540 році, коли король Сигізмунд І дозволив Янові Тарновському збудувати замок і поселення.

Чому Тернопіль має таку назву

Тернові поля

Одна з найпоширеніших версій пов'язана з назвою рослини терен. Адже у XVI ст. навколо майбутнього міста було багато заростей цього чагарнику. Тому ентомологи вважають, що дослівно Тернопіль — це "терен" і "поле".

Терен
Терен

Серце міста — Тернопільське озеро

За іншою версією назва Тернопіль утворилась від схожої назви озера, яке називають серцем міста. Ця водойма штучна і створена на річці Серет, але вона існувала до заснування міста. Окрім того, навколо озера росли тернові зарослі. Місцеві називали це місце озером серед тернових полів.

Гетьман-засновник міста

Історики схиляються більше до того, що назва Тернопіль утворилась від імені польського коронного гетьмана Яна Тарновського. Він у 1540 році заклав це місто і спочатку воно нібито мало назву "Тарнопіль". Це підтверджують і польські документи за XVI ст., де зустрічається Tarnopol. Згодом же це перейшло у відомий усім Тернопіль.

Чому Тернопіль називають файним містом

Слово "файний" — діалект, який означає гарний, чудовий, добрий. Досить часто воно зустрічається на Галичині і подолі. Але також це гасло стало фактично синонімом назви Тернопіль. Чимало людей чули "Файне місто Тернопіль".

Коли саме закріпився цей вираз у побуті, не відомо, але перші згадки можна почути ще у XIX–XX ст. Свій вклад у це зробив тернопільський гурт "Брати Гадюкіни". Адже у своїй пісні вони популяризували вираз "Файне місто Тернопіль". Місцева влада теж підтримала це і з 2010 року слоган "Файне місто" став офіційною візитівкою. З’явився навіть фестиваль "Файне місто" — один із найбільших рок-фестивалів України, який щороку проводять у Тернополі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Миколаїв отримав свою назву.

