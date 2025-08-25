Половити рибу і покупатись: де можна відпочини в останні дні літа під Черкасами (фото)

Тут можна насолоджуватися красивими заходами сонця

Озеро Охматів одне з найбільших у Черкаській області. Це справжня знахідка для любителів природи.

"Телеграф" розповідає, що відомо про це озеро. А також, як туди доїхати.

Що вражає в цьому місці

Озеро Охматів має мальовничі краєвиди. На світлинах можна побачити, як густі зарості очерету та прибережних трав створюють природний бар'єр між водою і сушею. Вода має спокійну, майже дзеркальну поверхню, яка відображає хмарне небо з його драматичними переходами від світлих до сірих тонів.

Озеро Охматів у Черкаській області. Фото - Alexandr Oleynik

Береги озера вкриті різноманітною рослинністю – від молодих деревець вербової породи до густих чагарників. Особливо вражають широкі смуги очерету, які створюють природні лабіринти та притулки для водоплавних птахів. У деяких місцях береги досить круті, поросли лісом, що надає озеру додаткового шарму і таємничості.

Озеро Охматів у Черкаській області. Фото - Alexandr Oleynik

Довкола озера простягаються луки та пасовища з сільськогосподарськими угіддями, що свідчить про гармонійне поєднання природи та людської діяльності в регіоні.

Озеро Охматів у Черкаській області. Фото - Alexandr Oleynik

Його площа становить близько 50 га, а глибина сягає 5–7 метрів у найглибших ділянках. Утворилося озеро внаслідок природних заплавних процесів, хоча точна історія його формування залишається предметом досліджень.

Озеро Охматів у Черкаській області. Фото - Alexandr Oleynik

Природні особливості

Охматів приваблює рибалок завдяки багатому біорізноманіттю: тут водяться короп, карась, окунь і навіть щука. Береги озера поросли очеретом і вербами, створюючи мальовничі пейзажі. Місцеві жителі розповідають, що озеро має особливу енергетику, а його спокійна гладь ідеально підходить для медитацій чи тихого відпочинку.

Як дістатися

Озеро Охматів розташоване на межі Маньківського та Жашківського районів. Найзручніший маршрут – через село Охматів (Маньківський район).

Маршрут з Черкас:

Від Черкас їхати в напрямку Умані приблизно 60 км.

Повернути на село Охматів.

Від села пішки близько 2-3 км до водойми.

