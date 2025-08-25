На шкільному пеналі можна відчутно зекономити: знадобиться лише одна річ

Великих зусиль докладати не потрібно

Скоро вже 1 вересня, але батьки продовжують докуповувати шкільне приладдя, форму, рюкзаки та все необхідне. Однак на деяких товарах можна зекономити, якщо витратити трошки свого вільного часу.

Наприклад, можна самостійно зшити пенал, для якого потрібна звичайна застібка та спеціальна текстильна стрічка. Жінка в ТікТок показала, як саме треба зшити пенал.

Все, що вам потрібно — це одна блискавка довжиною 140 сантиметрів і текстильна стрічка шириною близько 1,5 сантиметрів. За принципом спіралі, їх потрібно зшити так, щоб блискавка вела зовнішню форму пенала, а стрічка утримувала конструкцію — і ось у вас готовий великий пенал.

У цей пенал можна буде покласти як ручки з олівцями, так і, наприклад, окуляри, наліпки, фломастери тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що батьки також можуть зекономити й на інших канцтоварах, якщо купуватимуть вже готові набори. Наприклад можна взяти пенал, де вже будуть олівці, фломастери, ручки, гумка тощо. Ми порахували, скільки потрібно було заплатити, якби усі товари купувались окремо.