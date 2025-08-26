"Яка різниця, де хворіти". Українська бабуся в горах вразила мережу (відео)

Жінка надихнула чимало людей

У мережі завірусилось досить цікаве та тепле відео з українською бабусею. Літня пані з палицею в руках підіймалась на гору Піп Іван.

Відповідне відео опублікувала у Тік Ток Юлія Величко. Коли саме сталась подія невідомо, але ролик з'явився у мережі 22 серпня.

На відео показано уривок розмови літньої бабусі з жінкою. Бабуся пішла у гори з наплічником, палицею та кариматом, хоч і не має достатньо здоров'я. Зустріч сталась по дорозі на гору Піп Іван. Відповідаючи на питання, бабуся сказала: "Здоров'я немає, але яка різниця, де хворіти". Саме так вона пояснила свій похід у понад 80 років.

До того ж в очі впадає і те, яка бабуся на свій вік жвава. Вона легко ходить, хоч і з палицею, та розмовляє. Навіть жартує, що в горах усе ліпше робити, навіть хворіти.

У коментарях користувачі були вражені і словами бабусі, і її життєрадісністю. Чимало людей писало, що вже зустрічали схожих літніх жінок і вони безперечно надихають. Були і ті, хто наголошували, що на гори в Карпатах досить важко підійматись і бабуся справжня героїня, якщо у понад 80 років може це робити.

