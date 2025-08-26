Red flag при виборі слив. Не купуйте фрукти з цими ознаками, можна отруїтися

Вони містять багато клітковини та вітамінів

Сливи — один з найулюбленіших сезонних фруктів українців. Вони дуже смачні та корисні, проте є кілька важливих моментів для вибору.

Користь сливи

Слива містить багато клітковини, яка покращує травлення та допомагає запобігти закрепам. Також цей фрукт багатий на антиоксиданти та вітаміни, тому сприяють зміцненню імунітету та захищають організм від вільних радикалів.

Які сливи не можна споживати

Незрілі. В них міститься багато нерозчинної клітковини, яка може спричинити здуття, спазми та біль у шлунку. Також в них знижена кількість вітамінів та цукру.

В них міститься багато нерозчинної клітковини, яка може спричинити здуття, спазми та біль у шлунку. Також в них знижена кількість вітамінів та цукру. Перезрілі або зіпсовані. У сливах, що почали підгнивати, накопичуються мікотоксини. Навіть після обрізання зіпсованої частини вони можуть залишитися у плоді.

У сливах, що почали підгнивати, накопичуються мікотоксини. Навіть після обрізання зіпсованої частини вони можуть залишитися у плоді. З підвищеним вмістом нітратів. Будь-які фрукти, зокрема й сливи можуть містити надмірну кількість нітратів. Такі плоди можуть викликати розлади травлення.

Сливи - корисні та смачні

Як зрозуміти, що сливи "нітратні"

Є кілька red flag (червоних прапорців), які вказують, що сливи могли бути вирощені з надмірною кількістю нітратів. Від таких фруктів краще відмовитися.

Розмір. Сортові сливи можуть бути великими. Проте перевищення звичного розміру має насторожити — це може бути ознакою використання стимуляторів росту та надмірної кількості добрив, зокрема нітратів.

Солодкість без кислинки. Смак слив — солодкий з кислинкою. Якщо відчуваєте суцільний цукор, а плід водянистий, можливо його дозрівання було прискорене за допомогою хімікатів.

Глянцева шкірка. Часом сливи можуть мати неприродний блиск. Це може статися через оброблення хімічними речовинами для захисту від шкідників та надання товарного вигляду.

Якщо є маєте сумніви щодо підвищеного вмісту нітратів, сливи можна замочити у воді на 15-20 хвилин. Це допоможе знизити вміст шкідливих речовин.

