Справжня "цукрова" бомба. Ніколи не давайте ці солодощі дітям в школу

Шкільний перекус має дати дитині енергію для навчання і підтримати її здоров'я

Солодощі діти люблять та готові їсти їх без упину, але їх не можна вживати багато. Деякі з них традиційно дають дітям у школу, проте робити цього часто не варто.

"Телеграф" розповідає, яких солодощів не має бути у шкільному рюкзаку. Така їжа не принесе користі дитині, лише "пусті" калорії.

Цукерки, льодяники, мармелад, зефір

Всі вони містять величезну кількість цукру, штучні барвники та ароматизатори. Цукор викликає різкий стрибок рівня глюкози в крові, що дає короткочасний сплеск енергії. Після нього приходить втома, сонливість і зниження концентрації. Також ці солодощі негативно позначаються на зубній емалі.

Солодкі батончики та магазинне печиво

У більшості з них є трансжири, вкрай шкідливі для серцево-судинної системи. Часто в складі таких солодощів — пальмова олія, яка при надмірному споживанні може негативно впливати на здоров'я.

Газовані солодкі напої та пакетовані соки

Це справжня "бомба" з цукру і кислот. Регулярне вживання таких напоїв може призвести до надмірної ваги, карієсу та порушень обміну речовин.

Що давати школярам замість небезпечних солодощів

Гарне рішення - домашня випічка, де ви контролюєте кількість цукру та якість інгредієнтів

Перекус має бути корисним, але водночас подобатися дитині. Варто обирати продукти, що містять "повільні" вуглеводи та корисні жири. Хороша альтернатива шкідливим солодощам — фрукти (яблука, груші, банани тощо). Невелика порція сухофруктів та горіхи також є хорошим вибором.

Магазинне печиво можна замінити домашньою випічкою з помірною кількістю цукру. Можна приготувати вівсяне печиво, кекси чи сирники.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке морозиво шкідливе й для дітей й для дорослих. Як обрати хороші варіанти.