Рідкісна корисна рослина може зникнути в Україні через браконьєрство: що то за скарб (фото)

Марина Бондаренко
Рідкісні рослини в Україні
Рідкісні рослини в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Вона чимось нагадує корал

В Україні можна зустріти безліч рідкісних і корисних рослин, серед яких особливе місце посідає ісландський мох.

Ця незвичайну рослину побачили в Карпатах. З давніх часів рослина відома своїми лікувальними властивостями, тому її часто збирають місцеві жителі, хоча це заборонено робити, як повідомили в Інформатор. Коломия.

Що це за рослина

Який вигляд має ісландський мох
Ісландський мох

Ісландський мох, або цетрарія ісландська, насправді не є мохом, а лишайником. Він утворює розгалужені кущики з хвилястими зеленувато-бурими пластинками й росте переважно на гірських луках, кам’янистих схилах та у хвойних лісах. Ця рослина дуже чутлива і полюбляє чисте повітря, тому добре почувається саме у високогір’ї Карпат.

Де росте ісландський мох
Ісландський мох

Його вважають дуже корисним, тому часто стає предметом браконьєрства. Екологи закликають берегти ісландський мох і не чіпати його, адже він важливий для збереження унікальної екосистеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в одному регіоні України цвіте рідкісна квітка, яка чимось нагадує звичайний мак, але квіти у неї яскраво-жовті.

