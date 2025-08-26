Рідкісна корисна рослина може зникнути в Україні через браконьєрство: що то за скарб (фото)

Вона чимось нагадує корал

В Україні можна зустріти безліч рідкісних і корисних рослин, серед яких особливе місце посідає ісландський мох.

Ця незвичайну рослину побачили в Карпатах. З давніх часів рослина відома своїми лікувальними властивостями, тому її часто збирають місцеві жителі, хоча це заборонено робити, як повідомили в Інформатор. Коломия.

Що це за рослина

Ісландський мох

Ісландський мох, або цетрарія ісландська, насправді не є мохом, а лишайником. Він утворює розгалужені кущики з хвилястими зеленувато-бурими пластинками й росте переважно на гірських луках, кам’янистих схилах та у хвойних лісах. Ця рослина дуже чутлива і полюбляє чисте повітря, тому добре почувається саме у високогір’ї Карпат.

Ісландський мох

Його вважають дуже корисним, тому часто стає предметом браконьєрства. Екологи закликають берегти ісландський мох і не чіпати його, адже він важливий для збереження унікальної екосистеми.

