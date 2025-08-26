Там неможливо потонути. Де в Україні є "шматочок" Ізраїлю з власним "Мертвим морем"

Це місце набуває все більшої популярності

Відпочинок в Україні може бути на будь-який смак та гаманець. Кінець серпня буде спекотним, можна встигнути в останній вагон літа, що йде, та відпочити на українському "Мертвому морі".

"Телеграф" розповідає про унікальний український курорт. Солотвино — селище на заході Україні у Тячівському районі Закарпатської області. Там розташовані соляні озера, вода яких має лікувальні властивості. Завдяки високій концентрації солі у воді (30-32 проміле), вона тримає людину на поверхні — саме так, як на Мертвому морі в Ізраїлі.

Звідки взялися солоні озера у Солотвино

Хоча соляні родовища Солотвино відомі з часів Римської імперії, соляні озера утворилися відносно недавно. Вони виникли через затоплення старих шахт, де раніше добували сіль.

Влітку там досить людно

Чим корисне купання у соляних озерах

Соляні озера, а також лікувальні грязі Солотвино, мають унікальні властивості. У солоній воді міститься бром, йод, фтор, літій та інші мікроелементи, які сприятливо впливають на організм.

Є більші та менші озера

Купання в озерах — головна розвага курорту. Відчуття невагомості та можливість триматися на воді, не докладаючи зусиль, — це незабутні враження.

Де зупинитися у Солотвино

У селищі є вся необхідна інфраструктура, чимало варіантів розміщення — від приватних будинків, до комфортабельних баз відпочинку з власними басейнами. За даними сайту pmg.ua, у 2025 році ціни у приватному секторі стартують від 350 гривень з однієї особи за добу. Середні ціни у базах відпочинку у серпні від 700 до 1100 гривень за добу.

Солотвино Готель, кафе «Солене озеро»

