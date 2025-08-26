Рус

Комусь смердів сирими яйцями, а хтось був у захваті: цей десерт з минулого стає рідкістю

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Страва з молочки Новина оновлена 26 серпня 2025, 14:14
Страва з молочки. Фото Колаж "Телеграфу"

Для нього потрібно було жирне молоко

У радянські часи багато хто в селах тримав корів, тому у них майже завжди на столі була молочка — масло, кисломолочний сир чи молоко. З молока щось постійно готували — молочні каші, твердий сир тощо.

Однак на початку-в середині весни деяким вдавалось готувати й молозиво — страва зі жирного молока, яке давала корова після народження теля. Про це згадує "Телеграф".

Як готували молозиво
Молозиво

Це перше жирне молоко, яке передбачалось для новонародженого теля, підігрівали на повільному вогні, змішували з борошном, яйцями, іноді додавали трохи цукру чи меду, і варили або запікали до готовності. В результаті виходила ніжна, поживна страва, яка мала солодкуватий смак і текстуру, як у королівського сиру — в дірочках.

Проте не всі його споживали, адже комусь молозиво здавалося неприємним на смак і пахло сирими яйцями або кислим молоком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у радянські часи у багатьох вдома не було соняшникової олії. Замість неї додавали один інгредієнт, який мав виразний і неприємний запах. Його заздалегідь готували вдома.

Теги:
#Молоко #СРСР #Дитинство