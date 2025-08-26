Комусь смердів сирими яйцями, а хтось був у захваті: цей десерт з минулого стає рідкістю

Для нього потрібно було жирне молоко

У радянські часи багато хто в селах тримав корів, тому у них майже завжди на столі була молочка — масло, кисломолочний сир чи молоко. З молока щось постійно готували — молочні каші, твердий сир тощо.

Однак на початку-в середині весни деяким вдавалось готувати й молозиво — страва зі жирного молока, яке давала корова після народження теля. Про це згадує "Телеграф".

Молозиво

Це перше жирне молоко, яке передбачалось для новонародженого теля, підігрівали на повільному вогні, змішували з борошном, яйцями, іноді додавали трохи цукру чи меду, і варили або запікали до готовності. В результаті виходила ніжна, поживна страва, яка мала солодкуватий смак і текстуру, як у королівського сиру — в дірочках.

Проте не всі його споживали, адже комусь молозиво здавалося неприємним на смак і пахло сирими яйцями або кислим молоком.

