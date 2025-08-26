Мрія кожної модниці СРСР. В Україні продають радянський "дайсон" за чималі гроші

Його виготовляли у 1970-1980-х роках

В радянські часи дефіциту жінки багато про, що мріяли і це стосувалось не тільки прикрас, а навіть побутових речей. До прикладу, фена, який зараз продають за чималі гроші.

Відповідне оголошення опублікували на порталі з продажу вживаних речей. Радянський фен продають аж за 5 000 грн.

Автор оголошення наголосив, що ціна обумовлена радянським виробництвом — для поціновувачів справжньої якості. За 5 тисяч продають антикварний фен "Русалка — 2М". На ньому зазначено наступні дані: ФРН 8,0/2, ДЕРЖСТАНДАРТ 22314-84, 1/0,5 ч 220 В~50 Гц, 350 Вт.

Фен працює, у досить гарно стані, без сколів чи подряпин, жовтого кольору. Має дві швидкості подачі повітря.

Зауважимо, що фен "Русалка-2М" випускався у 1970-1980-х роках на підприємствах СРСР. Він має пластиковий корпус та потужність 400–600 Вт. У стандартному пакуванні повинен мати насадки для укладки.

Фен "Русалка-2М"

Якщо порівнювати цей фен з сучасними, які коштують приблизно 5 тисяч, а то й дешевше, то виникає чимало питань. Сучасні фени мають потужність 1600–2400 Вт, а професійні — до 3000 Вт. У них є 3–6 режимів разом з "холодним обдувом" та працюють вони значно тихіше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають обручку з СРСР за ціною нового iPhone.