Риба ледве не вискочила з човна: рибалка витягув "килим" на майже 40 кілограм (відео)

Його ловили на спінінг

Рибалки на водоймах час від часу роблять справжні сенсаційні знахідки. Одному з них нещодавно вдалось витягнути рибу "килим" на майже 40 кілограмів.

В Норвегії двом рибалкам попався палтус вагою в 37 кілограмів. Риба була настільки активною, що легко могла виплигнути назад у воду, коли її вже витягли у човен, як можна побачити у відео користувача rybakasnorway в ТікТок.

У коментарях під відео жартують, що то не риба, а килим, а ще з неї можна зробити собі взуття.

Як коментують під відео

Для довідки

Палтус — це велика плоска риба родини камбалових, яка мешкає у холодних морях Північної півкулі, зокрема в Північному Льодовитому океані, біля берегів Європи, Аляски та Японії. Риба відома своєю пласкою формою тіла та великими очима на одній стороні.

Палтус — хижак: він харчується рибою, молюсками, ракоподібними і навіть дрібними морськими ссавцями, полюючи переважно на дні.

Палтус

Цей вид риб живе переважно на глибинах від кількох десятків до кількох сотень метрів. Палтуси "повзають" на дні, ховаючись у піску або мулі, що дозволяє їм ефективно маскуватися та чекати здобич.

Ця риба здатна до швидких ривків і різких рухів, що робить її по-справжньому складним трофеєм для рибалок.

Який вигляд має палтус

