Коли на 5 хвилин вирвався з роботи: на пляжі чоловік засмагав незвичним способом (відео)

Відео шириться мережею

На одному з пляжів відпочивальники стали свідками ситуації, яка здалася багатьом дивною й навіть кумедною.

Чоловік прийшов на пляж, постелив на пісок рушник і почав відпочивати, але є одна деталь, яку можна побачити на відео користувача у ТікТок. Він лягає засмагати на рушник у футболці, ноги прикриває іншим рушником, а під голову кладе власні кросівки.

Найбільше здивувало те, що при цьому відпочивальник не мав парасольки чи іншого захисту від сонця. Виходило, що людина, ймовірно, прийшла засмагати, але водночас ховалася від сонячних променів усім, чим могла.

У соцмережах жартують, що йому ніяк не комфортно, а інші дивуються винахідливості у використанні кросівок як подушки.

У будь-якому разі виглядало це доволі дивно, бо загалом люди приходять на пляж позасмагати, а якщо хочуть сховатись від сонця, то беруть зі собою або орендують велику парасольку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на пляжі часто відбувається щось нестандартне, як от чоловік, який прогулювався на берегу Чорного моря в жіночному купальнику.