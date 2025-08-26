Рюкзак для школяра дешевше 200 гривень - це не казка: українка поділилась лайфхаком (відео)

Рюкзак коштує, як три чашки кави

Напередодні нового навчального року батьки школярів купують усе необхідне й у деяких вилазять просто космічні суми в чеку. Одним із найдорожчих товарів у цьому списку є рюкзак, однак і на ньому можна значно зекономити.

Одна з користувачок TikTok поділилася відео з мережі магазинів "Аврора", де показала рюкзаки й актуальні ціни на них. На полицях вона знайшла моделі, які коштують близько 150 гривень.

Для порівняння: у багатьох інших торгових точках ціна шкільних рюкзаків починається від кількох сотень гривень і може сягати тисячі.

Які ціни на рюкзаки у Rozetka

Під відео українці коментують, що ці портфелі довго не "проживуть", а дітям потрібні зручні та практичні рюкзаки.

"Нормальні (ред. рюкзаки) і зараз 1000+. Там де ортопедична спинка і т.д., а не м'які";

"Так він розлізеться через пару днів".

Коментари під відео

Раніше "Телеграф" писав про те, що українка купила своїй дитині усе необхідне для школи й була шокована він суми в чеку. Найдорожчими, за її словами, виявились рюкзак, дві пари взуття та одяг.

У таких випадках батьки можуть трохи зекономити на інших товарах, зокрема на зошитах чи пеналах.