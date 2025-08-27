Добробуту та гармонії в вашому домі може не бути через цю техніку: що краще не зберігати

Передивіться, чи немає у вас вдома цього

Багато людей схильні залишати вдома старі речі "про всяк випадок", що не працюють — відремонтувати чи витягти звідти деталі. Однак народні прикмети попереджають, що зламану техніку краще не тримати вдома.

Старі прилади, які давно не працюють, вважаються символом застою й нерозв'язаних проблем у домі. Про це дізнався "Телеграф".

Стара техніка

За повір’ями, поламана техніка блокує прихід нового й забирає енергію з оселі. Вона може принести фінансові труднощі, невдачі та навіть конфлікти в родину. Особливо небажано тримати речі, які вже неможливо відремонтувати. Їх називають "якорями", бо вони утримують негативну енергетику в домі

Крім того накопичення непотрібних предметів може створювати відчуття безладу й заважати відпочинку. Квартира, заповнена зламаними речами, підсвідомо сприймається як простір, де немає руху вперед.

