Глибоко в душі кіт: у Херсоні живе пес із дивною звичкою (відео)

Ця тварина є місцевою зіркою

У Херсоні живе пес, який поводиться щонайменше дивно. Він любить лежати на дахах припаркованих автомобілів.

Незрозуміло, як він туди залазить – сподіваємося, без шкоди для авто. Курйозне відео з’явилося у мережі.

Коментатори публікації припускають, що тварина просто здогадалася, що зверху краще огляд, і таким чином виконує обов’язки щодо охорони території.

Також українці зазначають, що це котяча звичка, а отже, пес глибоко в душі є котом.

Інші інтернет-підписники назвали його РЕБом та представником ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – ред.).

У коментарях наголосили, що головне, щоб до цього нормально ставилися власники автомобілів.

