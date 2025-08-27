Погода була проти, але українці перемогли. В мережі хизуються помідорами-велетнями (фото)

Літо було важким для цієї культури

Помідори дуже люблять в Україні, але для багатьох вони не просто смачна їжа, а справжнє захоплення. Люди вирощують різні екзотичні сорти та намагаються виростити величезні помідори.

Українці хизуються своїм врожаєм томатів. "Телеграф" зібрав фото особливо вражаючих екземплярів, які люди публікують у соцмережах.

Це літо було важким для помідорів

Цього року погода була не дуже прихильна до томатів. Через холодне та вологе літо людям довелося прикласти чимало зусиль, щоб кущі родили, а врожай не пропав. Помідори є теплолюбними і чутливими до надмірної вологості. Оптимальна температура для вирощування цієї культури +20-25 градусів вдень і +18-20 вночі.

Якщо стовпчики термометрів опускаються нижче за 15 градусів тепла, томат припиняє цвітіння, а при температурі нижче +10 зупиняється в рості. Надмірна вологість призводить до злипання пилку, що перешкоджає самозапиленню та формуванню плодів. Крім того, надлишок вологи в ґрунті призводить до загнивання кореневої системи та створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, що знищують урожай.

Навіть у таких умовах українці виростили справжніх велетнів

Все літо українці доглядали та рятували свої помідори. Багатьом вдалося виростити просто гігантські екземпляри. Вони публікують фото своїх досягнень: помідор сорту Гігант Напа вагою 1 235 гр, Кінг Конг 923 гр, та багато інших вражаючих червоних та не лише велетнів.

