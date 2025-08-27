"Укрзалізниця" закинула пасажирів на три роки вперед. Фото "машини часу"

Пасажири зафіксували курйозний момент

Укрзалізниця здатна дивувати не лише труднощами з купівлею квитків, що стало справжнім лихом цього літа. Українець побачив у вагоні "машину часу".

Цікаве фото опублікував користувач Андрій Кисельов на своїй Facebook-сторінці. Знімок зроблений в електропотязі Славутич-Київ. На електронному табло, що показує час, дату та температуру, стався збій: замість поточного року на ньому висвітився 2028 рік — 10 березня. Дзеркальне відображення помилки на відблиску на стелі додає картині сюрреалізму.

Машина часу існує та працює! Укрзалізниця налаштувала її у вагоні електропотягу Славутич-Київ! На жаль, не встиг вибігти та подивитися, що там змінилося у країні, — підписав фото автор

Нічого незвичайного - просто березневий вечір 2028 року у вагоні УЗ

Варто зазначити, що в морі негативу щодо Укрзалізниці через погану роботу сервісів з продажу квитків, трапляються й приємні здивування. Один з пасажирів нещодавно показав незвичайний туалет у вагоні. Він чистий, просторий, з великим дзеркалом та підсвіткою. Але особливо вразило українців те, що це туалет у звичайному купейному вагоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналісти з’ясували, чому неможливо купити квитки на потяги. Навіть із верифікацією через "Дію" перекупники все одно встигають скупити їх до того, як вони можуть потрапити до рук простих пасажирів.