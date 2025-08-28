Зима їй ніколи не заважає: на півдні України цвіла рідкісна квітка (фото)

Квітка росте на лісових галявинах і відкритих луках

В Одеській області місцеві ботаніки зафіксували появу рідкісної червонокнижної рослини. Вона чимось схожа на крокус, але починає цвісти на початку зими — у грудні.

На півдні України побачили колхікума анкарського, як повідомили в УНІАН. Це справжня знахідка для науковців і любителів природи, адже рослина занесена до Червоної книги України й трапляється дуже рідко.

Колхікум анкарський

Колхікум анкарський – невелика квітка з подовженими листками та яскравими квітками ніжно-фіолетового або рожевого кольору. Відома вона тим, що починає цвісти в кінці грудня і може завершити у середині березні. Квіти з’являються безпосередньо зі землі, а не на стеблі.

Колхікум анкарський

У природі колхікум анкарський зазвичай росте на сухих лісових галявинах і відкритих луках, віддаючи перевагу сонячним або напівсонячним ділянкам з легким ґрунтом. Рослина не виносить сильного затінення і перезволоження.

