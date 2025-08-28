Це українське прізвище схоже на матюк, але має абсолютно невинне значення

Є дві історії походження

Українські прізвища іноді схожі на лайку. Натомість, якщо вивчити історію свого роду, то вони зовсім не такі образливі. Це стосується і прізвища Белябля.

Про історію його походження запитав підписник у спільноті Фейсбук. Його цікавить, що воно означає.

У коментарях йому відповіли досить жартівливо, що це прізвище може означати — балабол, пустомеля, базіка. Однак насправді історія цього прізвища може мати глибше коріння.

Прізвище "Белябля" ймовірно, є варіантом прізвища "Білецький" або має румунське походження від кореня, пов'язаного зі словом "білий", як у румунському "bălái". Таке прізвище могло виникнути як прізвисько людини зі світлим волоссям або блідою шкірою.

За даними порталу "Рідні", в Україні нараховується 96 носіїв прізвища Белябля. Найбільша концентрація людей з цим прізвищем спостерігається у північних регіонах країни, зокрема у Чернігівській області, де воно має найвищий показник поширення. Також невелика кількість носіїв прізвища проживає у Київській, Полтавській та деяких інших областях центральної України, а також поодиноко у південних регіонах.

